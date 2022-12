Premier League, quote e statistiche di Arsenal-West Ham

Appuntamento fissato per il 26 dicembre alle ore 21.00, l' Arsenal capolista della Premier League con 37 punti conquistati in 14 partite ospita un West Ham che lontano dal " London Stadium " in questa prima parte di stagione è riuscito a vincere soltanto un match su sette (1 pareggio e 5 sconfitte nelle restanti 6 trasferte).

"Gunners" perfetti in casa, con 19 gol realizzati e 7 subiti la squadra allenata da Arteta ha fatto registrare 6 vittorie su 6.



Fai ora i tuoi pronostici!

I "Gunners" partono favoriti, scopri il pronostico

Per le quote Xhaka e compagni partono inevitabilmente favoriti, il segno 1 paga mediamente 1.50 mentre il "2" si gioca a 6. L'Arsenal all'Emirates Stadium ha sempre chiuso i suoi incontri di Premier League con l'Over 2,5 al novantesimo, almeno tre reti in questo incontro sono proposte a 1.75. Da provare in alternativa il Multigol Casa 2-4 offerto a 1.65.