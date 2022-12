Championship, quote e pronostico di Burnley-Birmingham

La 24ª giornata di Championship si chiude al " Turf Moor ". Il Burnley capolista con il 3-1 inflitto al Middlesbrough ha fatto registrare il sesto Over 2,5 consecutivo in campionato. I " Clarets " ora sono pronti a sfidare da favoriti anche il Birmingham .

Il Burnley può vincere ancora

Una statistica da evidenziare. Gli ospiti hanno centrato 8 volte il parziale/finale 1/1 contro le due sole del Burnley. L’1primo tempo nell’occasione vale 2.10, a 2.30 il parziale/finale 1/1.

Il Burnley in questa prima parte di stagione ha realizzato 46 gol in 23 match (esattamente due di media a partita), l'Over 1,5 Casa moltiplica la posta mediamente per 1.75.