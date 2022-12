Brest-Lione, il pronostico del match

Il "2-1" fatto registrare dal Brest contro il Troyes nella precedente giornata di campionato ha sancito la prima vittoria casalinga da parte del club biancorosso (3 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 6 gare interne).

Il Lione in trasferta non sta riuscendo a replicare i buoni risultati ottenuti in casa, l'Olympique ha conquistato soltanto 4 dei 21 punti totali lontano dai lidi amici. Lacazette e soci con 18 reti al passivo non vantano di certo la miglior difesa del torneo ma va detto che nelle ultime 4 giornate di campionato non hanno mai subito più di un gol contro avversari del calibro di Montpellier (battuto in trasferta per 2-1), Lille (vittoria interna per 1-0), Marsiglia (sconfitta esterna per 1-0) e Nizza (1-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

Meglio non correre rischi, scopri il pronostico

Per le quote il Lione parte con i favori del pronostico, il segno 2 paga circa il doppio della puntata iniziale. Il Brest in casa ha segnato soltanto 5 gol in 7 gare. In alternativa al "2" si può provare quindi la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4.