Pronostici Liga, Girona-Rayo: Stuani contro Falcao

Il match che segna il ritorno della Liga si gioca mercoledì 29 dicembre alle ore 17, al Montilivi. Il Girona di Michel , reduce dall'eliminazione in Copa del Rey contro un club di quarta serie, ospita il Rayo di Iraola che solo ai rigori ha staccato il pass per i sedicesimi contro una squadra di categoria inferiore. Ora testa rivolta al campionato dove il Girona è a più 5 sulla zona retrocessione mentre il Rayo , con 22 punti, è a sole due lunghezze di distanza dal quarto posto .

Girona-Rayo, fai il tuo pronostico

Rayo in forma ma per le quote Girona favorito

Prima della sosta il Girona aveva collezionato ben 11 Goal di fila! Numeri che parlano chiaro, Stuani e compagni segnano parecchio ma subiscono anche con grande regolarità. Il Rayo sbarca al Montilivi con una striscia di sei risultati utili di fila, dimostrandosi squadra con buone individualità che non a caso ha battuto 3-2 (in casa) il Real Madrid di Ancelotti.

Per le quote però non è l'undici ospite a partire favorito: l'1 del Girona vale 2.35, il colpo del Rayo sale a 3.10.

Altra statistica interessante da segnalare. Nelle sette gare interne fin qui disputate dal Girona, sei volte è uscito il segno X al primo tempo e in un'occasione il Girona è andato al riposo in vantaggio (col Getafe).

Difficile dire se il Rayo, al 45' saprà subito spezzare questo trend ma di certo da qui in poi i biancorossi dovranno pur "inciampare" nei primi 45 minuti al Montilivi.