Scommesse Liga spagnola, il pronostico di Betis-Athletic Bilbao

Stessi punti in classifica (24) e un obiettivo comune: vincere questo scontro diretto per la Champions. Betis-Athletic Bilbao si gioca alle 19.15 di mercoledì 29 dicembre. Si torna quindi a fare sul serio dopo che il Betis ha sfidato di recente in amichevole Inter (1-1) e Atalanta (0-3) mentre l'Athletic ha superato il secondo turno di Coppa del Re contro il Sestao (quarta serie) grazie ad un gol di Raul Garcia.