West Ham-Brentford, il pronostico: Boxing Day amaro per entrambe

Hanno sognato l'impresa, poi le big di Londra le hanno riportate coi piedi per terra. Nel Boxing Day di Premier League il West Ham era passato in vantaggio contro l' Arsenal uscendo sconfitto per 3-1. Meglio è andata al Brentford che almeno ha imposto il pareggio al Tottenham , senza però capitalizzare il doppio vantaggio maturato grazie ai gol di Janelt e Toney . Nel 18° turno di Premier League West Ham e Brentford si sfideranno al "London Stadium".

West Ham-Brentford, fai il tuo pronostico

Una combo per il match del London Stadium

Il calendario mette di fronte due squadre che fanno registrare statistiche ben diverse con riferimento alle principali classi di esito. Il West Ham "gradisce" Under e No Goal al contrario del Brentford, che ha trovato Goal e Over 2,5 in sei delle otto trasferte disputate.

Strade opposte anche se si sposta l'attenzione sui pareggi. Solo due segni X per Paquetà e compagni contro gli 8 del Brentford, in tal senso la squadra "regina" della Premier League.

Partita da vincere per la squadra di David Moyes dopo quattro sconfitte consecutive, il Brentford come detto è squadra ostica e potrebbe essere opportuno affidare il pronostico ad una "combo": 1X + Multigol 2-5.

La quota? 1.65. La motivazione? In ben sei delle otto partite casalinghe del West Ham è uscita la somma gol finale 2.