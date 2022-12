Liverpool-Leicester, il pronostico e le statistiche dell'incontro

Il Liverpool ha ricominciato il campionato nella stessa maniera in cui lo aveva lasciato. I " Reds ", reduci dal successo per 3-1 ottenuto nel " Boxing Day " contro l' Aston Villa , prima della sosta per i Mondiali avevano battuto con lo stesso risultato il Southampton .

La squadra allenata da Jurgen Klopp ora occupa il sesto posto in classifica a meno 4 dal Manchester United quinto. Salah e compagni cercheranno in tutti i modi di vincere anche contro il Leicester per migliorare la propria posizione. Il Liverpool nelle prime 8 gare disputate ad "Anfield" con 21 gol all'attivo e 8 al passivo ha fatto registrare la bellezza di 5 vittorie mentre nelle restanti 3 partite ha conquistato due punti frutto di 2 pareggi e 1 sconfitta.

Fai ora i tuoi pronostici!

Liverpool favorito ma...

Per le quote non sembrano esserci dubbi su quale sia la squadra favorita al novantesimo. Il successo dei "Reds" si gioca solamente a 1.30 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 3.45. Se il segno 1 non sembra in discussione non si può però di certo negare una rete alle "Foxes". Il Leicester dopo aver fatto registrare il No Goal nelle precedenti 7 gare di Premier League potrebbe tornare a segnare e subire almeno un gol nello stesso incontro.