Liga, il pronostico di Celta Vigo-Siviglia

Luci accese al " Balaidos " di Vigo . Il programma della 15ª giornata di Liga prevede la sfida tra il Celta Vigo e il Siviglia . Entrambe le compagini non posono di certo ritenersi soddisfatte dei risultati ottenuti in questa prima parte di stagione. Il Celta si trova al quart'ultimo posto in classifica con 12 punti conquistati mentre il Siviglia è addirittura terz'ultimo con una lunghezza di distacco.

La squadra galiziana nelle prime 7 gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. In queste 7 partite Iago Aspas e compagni hanno segnato 10 gol subendone 11.

Gli andalusi in trasferta presentano lo stesso ruolino di marcia fatto registrare dai propri avversari in casa ma con la differenza che sotto porta sono riusciti a mettere a segno solamente 9 reti.

Galiziani a segno, scopri il pronostico



Per le quote la partita si preannuncia equilibrata. Il Celta Vigo prima di pareggiare per 0-0 sul campo del Rayo aveva sempre segnato almeno un gol nelle precedenti cinque partite disputate in campionato. Il Siviglia in trasferta ha mantenuto la propria porta inviolata soltanto contro il Maiorca. Da provare quindi il Multigol Casa 1-2 al 90'.