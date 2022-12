Pronostico City-Everton, le statistiche suggeriscono...

Ultimo dell'anno con la Premier League . Il Manchester City di Guardiola , dopo aver liquidato il Leeds per 3-1 ( doppietta di Haaland , e sono 20 in campionato), ospita un Everton in crisi reduce dalla sconfitta interna contro i Wolves .

Manchester City-Everton, fai il tuo pronostico

Over 3,5 all'Etihad? La quota è conveniente

Superfluo soffermarsi sul divario tra le due squadre, meglio concentrarsi sulle statistiche che possono rivelarsi utili per il pronostico. L'Everton è rimasta l'unica squadra a non aver ancora collezionato l'Over 3,5 in Premier League, di fronte avrà un City che ha fatto registrare almeno quattro gol in partita 8 volte su 15.

Ecco quindi un primo spunto interessante. Quanto paga l'Over 3,5 in City-Everton? I bookie Cplay e Begamestar lo bancano a 1.91, a 1.90 invece gli operatori Better e Goldbet.

L'Everton subisce pochi gol ma contro Haaland e soci sarà difficile reggere l'urto. Occhio all'Over 2,5 Casa, ovvero City a segno almeno tre volte. Per Better e Goldbet questo esito vale 1.54, offerta che sale a 1.61 su Cplay e Begamestar.