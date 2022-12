Villarreal-Valencia, ecco il pronostico del match

Il "Sottomarino Giallo" davanti al proprio pubblico prima di perdere per 2-0 contro il Maiorca era sempre riuscito a rimanere imbattuto. Albiol e compagni dopo aver battuto per 4-0 l'Elche hanno prima pareggiato per 1-1 contro il Siviglia e poi hanno centrato il successo sia contro l'Osasuna (2-0) che contro l'Almeria (2-1).

Il Valencia di Gattuso non ha mai perso nelle precedenti 4 trasferte di campionato, in totale i "Pipistrelli" fuori casa hanno collezionato 6 punti frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Non si può escludere il pareggio

Le quote pendono leggermente dalla parte del Villarreal. Il successo dei padroni di casa paga circa 1.95 ma occhio alle sorprese, il "Sottomarino Giallo" in campionato non pareggia da ben 7 giornate consecutive. Il segno X all'Estadio de la Ceramica si gioca mediamente a 3.50. Può starci il Goal, occhio al cluster che comprende i seguenti risultati esatti: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" in lavagna a 2.70.