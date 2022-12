Gollo-Predictor: Liga e Premier sotto la lente

122 parametri statistici, 14 algoritmi, 2 motori randomici per arrivare a stimare correttamente i goal attesi dalle squadre che scendono in campo.

Un servizio che va sotto il nome di " Gollo-Predictor " e che è presente in 2 canali: l'APP o il sito della piattaforma FUN e il canale Telegram dove gli ideatori offrono l'analisi delle schede e dei match.

Con i Goal attesi ricava i 4 risultati esatti più probabili e riscrive le quote del match consigliando gli esiti più probabili ma soprattutto con le quote migliori rispetto all'offerta dei bookmaker.

Non sempre il pronostico di Gollo è anche la quota migliore da giocare ma il concorrente for fun ha ora una visione più ampia e precisa del match, depurata dall'influenza dei nomi e del mercato che generalmente si concentra sulle squadre favorite e perde di vista l'analisi neutra numerica del match.

Gollo-Predictor ha moltiplicato 1.000 crediti in 450.000 e tutte i suoi consigli sono registrati nell'elenco giocate fun sin dall'inizio: non c'è quindi nè trucco nè inganno è davvero uno strumento utile per giocare sulla piattaforma e incrementare il divertimento.