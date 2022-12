Serie A, scommessa sul Vincente incremento punti: la Juve sfida il Napoli

Intrigante è l’aggettivo giusto per definire la tipologia di scommessa “ Vincente Serie A con handicap ”. Si deve pronosticare la squadra che chiuderà il campionato con il punteggio più alto sommando i punti della classifica ufficiale al cosiddetto “ handicap ” attribuito ad ogni squadra. Cosa dicono le quote ? Ecco le squadre favorite .

Vincente con handicap e incremento punti: scopri le quote

In quest’ambito è il Napoli di Spalletti a partire davanti a tutti (a quota 1.45), ad oggi il suo punteggio (sommando punti + handicap) sarebbe 58. La prima alternativa in questa particolare scommessa è la Salernitana (73 punti handicap compreso), bancata a 4.50. Insomma, è “derby campano”!

Puntate aperte anche sul “Vincente incremento punti”. In questo caso, facendo la differenza tra i punti ottenuti nel campionato attuale e quelli ottenuti lo scorso anno, vincerà la squadra che farà registrare il maggior incremento.

In questo secondo ambito la situazione, quote alla mano, si presenta più aperta. Il Napoli guarda tutti dall’alto con premio pari a 2.25 volte la posta. Azzurri a +5 rispetto allo scorso campionato contro il +7 attuale della Juve, che in questa scommessa è in lavagna a 3.50.

Occhio anche alla Lazio che segna un saldo punti migliore rispetto alla 15ª giornata della Serie A 2021/22 (+8). I biancocelesti sono offerti a 10.