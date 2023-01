Gollo-Predictor: vale quota 3,00 il pronostico di inizio anno

Il fenomeno Gollo-Predictor è esploso tra i giocatori della piattaforma for Fun e non solo: anche ieri l'algoritmo del Tuttosport ha centrato 4 risultati esatti su 6 e indicato quote ritenute inizialmente molto improbabili.

I dati statistici, gli algoritmi e i simulatori randomici servono a definire i GOAL Attesi per le due squadre che, nel caso di specie, sono 3,00 per il Tottenham e 1,37 per l'Aston Villa. ATTENZIONE, non indicano esattamente il numero di GOAL (c'è una tabella di conversione) ma servono a identificare i 4 risultati esatti più probabili e a riscrivere le quote dei segni principali per "evitare di giocare quote sottopagate".

Sul Gruppo Telegram le ragioni del pronostico indicato.

Nel secondo match analizzato qui per gli amici di corrieredellosport, il PSG ha quasi un gol di vantaggio sul LENS nonostante i padroni di casa siano i diretti inseguitori dei campioni parigini. La logica è che in Francia solo il PSG può decidere di perdere una partita. I risultati esatti più probabili sono 1-2 // 1-1 // 1-3 // 2-2 da cui segue che il Pronostico più giusto per GOLLO è X2+Over 1.5. Non dimenticate di guardare le quote migliori da giocare che sono presenti in tutte le Schede di Gollo perchè non sempre il prono ideale è anche la quote ideale: spesso alcune scelte sono sottopagate e più raramente super pagate.

Sul gioco Palinsesto della piattaforma Fun, la proposta del gioco vale quota 3,00 ed è:

Lens-PSG X2+Over 1.5 e Tottenham-Aston Villa 1+Over 1.5

Per tutti gli altri match e le dritte di Gollo c'è il Gruppo Telegram con i commenti e le analisi degli ideatori.