Scommesse Ligue 1, il pronostico di Lille-Reims

Il programma della 17ª giornata di Ligue 1 mette a confronto il Lille e il Reims . I " Mastini " nel turno infrasettimanale da poco concluso hanno battuto il Clermont in trasferta per 2-0 mentre i biancorossi sono reduci dal successo interno contro il Rennes (3-1).

Il ruolino di marcia interno della compagine allenata da Paulo Fonseca recita 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Lille nelle prime 8 gare disputate al "Pierre-Mauroy" ha segnato e subito ben 15 reti.

Il Reims è la squadra che al momento ha fatto registrare per più volte il segno X in trasferta. Il club biancorosso lontano dai lidi amici ha chiuso in parità la bellezza di 5 incontri su 8 (1 vittoria e 2 sconfitte nelle restanti 3 trasferte di campionato).

Possibili entrambe le porte violate al "Pierre Mauroy"

Le quote pendono tutte dalla parte del Lille. Il segno 1 paga solamente 1.60 mentre la possibilità che il Reims riesca a conquistare almeno un punto in questo match si gioca mediamente a 2.25. Non si può escludere il Goal, i "Mastini" in casa hanno segnato e subito almeno una rete in 6 incontri su 8. In alternativa al Goal si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.