Premiership scozzese, Rangers-Celtic: il pronostico dell'Old Firm

Lo scorso 3 settembre il primo atto stagionale dell’Old Firm fu un’umiliazione per i Rangers e un tripudio per il Celtic, vittorioso a suon di poker (4-0). La squadra allenata da Michael Beale oggi cerca la rivincita all’Ibrox Stadium, con la prospettiva di portarsi a meno sei dalla vetta occupata (tanto per cambiare) dalla corazzata di Postecoglou.