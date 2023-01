Pronostici Premier League, Brentford-Liverpool: Reds favoriti

Premier League senza sosta come tradizione di fine e inizio anno vuole. Brentford-Liverpool inaugura la 19ª giornata, una trasferta da prendere con le molle per i “ Reds ” visto che le “ Api ” hanno dimostrato a più riprese di saper pungere le big (chiedere a Manchester City e Tottenham ).

Brentford-Liverpool, fai il tuo pronostico

Statistiche e precedenti "dicono"...

Il Brentford è squadra incline al pareggio e se in casa ha perso solo contro l’Arsenal capolista (0-3) qualcosa vorrà pur dire. Il Liverpool sta cercando di alzare il livello delle sue prestazioni in trasferta dove ha vinto (con Goal e Over 2,5) le ultime due gare esterne contro Tottenham e Aston Villa.

Vietato fermarsi in chiave Champions e, quote alla mano, semaforo verde... per i “rossi” di Klopp. Il 2 paga circa 1.55, l’impresa del Brentford vale oltre 5 volte la posta.

Le statistiche delle due squadre e anche i precedenti della passata stagione (3-3 a Londra, 3-0 per i Reds ad Anfield) vanno in direzione “spettacolo”.

Probabile sulla carta l’Over 2,5 che si può provare anche in combo con il segno “2”.