Leicester-Fulham, quote favorevoli alle "Foxes"

Entrambe le compagini in campionato "ritardano" il segno X rispettivamente da 7 e 4 giornate consecutive. Le quote di questo incontro vedono le "Foxes" partire favorite a circa 2.25 mentre la doppia chance X2 paga 1.65.

Le statistiche di Leicester-Fulham

Molte reti in vista

Con il Fulham in trasferta lo spettacolo sembra assicurato. I "Cottagers" lontano dai lidi amici con 13 gol segnati e altrettanti subiti hanno fatto registrare l'Over 2,5 in 7 incontri su 8. La possibilità che anche questo match termini con almeno tre reti al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per circa 1.70.