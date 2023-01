Gollo-Predictor colpisce ancora: preso l'1 del Brentford contro il Liverpool

122 dati statistici organizzati e rielaborati da 24 algoritmi e 2 motori randomici: Gollo-Predictor ha vinto la classifica palinsesto del gioco for fun nel 2020 moltiplicando 1.000 crediti in 158.000 ed è tornato 2 anni dopo, rivisto e migliorato e oggi domina la classifica con 450.000 crediti partendo sempre da 1.000!

Non c'è alcun trucco, tutte le giocate di Gollo sono storicizzate e visionabili

Anche ieri il Predictor adottato da Tuttosport ha centrato l'1 con Goal di Brentford-Liverpool con il segno 1 a quota 5,80 e ha centrato Multigol partita e multigol casa e ospite.

Come funziona e dove si trovano i pronostici di Gollo?

Sull'APP e sul sito di tuttosport.fun e sul Gruppo Telegram dove è possibile dialogare con gli ideatori degli algoritmi che interpretano le Schede dei match.

Gollo individua i goal attesi per le squadre e riscrive le quote del match confrontandole con quelle medie dei bookmaker. Con i goal attesi elabora i 4 risultati esatti ritenuti più probabili e con quelli la redazione indica un pronostico.

Con questo meccanismo, nel medio-lungo periodo Gollo consiglia i prono più probabili che sono offerti alle migliori quote dai bookmaker e consente ai fantagiocatori della piattaforma for fun di competere per il montepremi da 40.000€.

Gli oltre 70.000 iscritti stanno quindi aspettando per oggi i 4 match di Premier League e poi, dopodomani, le analisi e le schede del ritorno della Serie A

Iscriviti al Gruppo Telegram per ricevere in anteprima le analisi di Arsenal-Newcastle, Everton-Brighton, Leicester-Fulham e M.United-Bournemouth.