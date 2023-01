Lecce-Lazio, il pronostico e le migliori quote per le scommesse

Lecce-Lazio, fai il tuo pronostico

Over 2,5 e Immobile marcatore: scopri le quote

Con la Lazio in campo quest'anno va di moda il No Goal (qui le statistiche dei biancocelesti), specie in trasferta con ben sei match su sette chiusi con almeno una squadra a secco (la Lazio o la sua sfidante di turno).

Capitolo Lecce. All'angolo salentino del ring si registra l'assenza dell'Over 3,5: in Serie A Strefezza e compagni sono gli unici a non aver ancora fatto conoscenza con questo esito.

Per le quote tuttavia non sono maturi i tempi per vedere almeno quattro reti. Al Via del Mare il "semplice" Under 2,5 vale circa 1.60 contro il 2.20 previsto per l'Over 2,5.

Curiosità. Più o meno alla stessa quota dell'Over 2,5 si può provare l'opzione "Ciro Immobile Marcatore Sì".