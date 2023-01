Serie A, il pronostico di Inter-Napoli

La 16ª giornata di Serie A sta per cominciare. Il big match va in scena al Meazza e prevede il confronto tra l' Inter e il Napoli . La squadra partenopea con 41 punti conquistati nelle prime 15 giornate è prima in classifica con ben 8 lunghezze di vantaggio sul Milan secondo.

Osserva le statistiche di Inter-Napoli e fai il tuo pronostico

Sfida equilibrata al Meazza



La compagine allenata da Luciano Spalletti è ancora imbattuta in campionato e prima della sosta aveva fatto registrare la bellezza di undici vittorie consecutive. Il Napoli con 16 gol all’attivo vanta il miglior attacco esterno del torneo, un numero di reti che ha permesso ai partenopei di conquistare ben 19 punti in 7 trasferte (6 vittorie e 1 pareggio).

L'Inter nelle prime 7 partite disputate in casa ha centrato il successo in 6 occasioni. La sfida tra le due squadre si preannuncia equilibrata, il segno 1 è in lavagna a 2.35 mentre il “2” paga triplo. Il Goal al triplice fischio dell’arbitro è proposto mediamente a 1.55 mentre la “combo” che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-2 moltiplica la posta per 2.60.