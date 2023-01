Copa del Rey, il pronostico di Eldense-Athletic Bilbao

Sedicesimi di finale di Copa del Rey , all' Estadio Nuevo Pepico Amat va in scena il confronto tra l' Eldense e l' Athletic Bilbao . La compagine appartenente al Gruppo 2 della Primera RFEF nel turno precedente ha battuto il Burgos per 1-0 mentre l' Athletic Bilbao si presenta all'appuntamento dopo aver superato l'ostacolo Sestao per 1-0.

Le quote parlano chiaro

Per le quote non ci sono dubbi, il segno 2 proposto a circa 1.30 non sembra in discussione. Entrambe le squadre nell'ultima partita disputata in questa competizione hanno fatto registrare l'Under 2,5, l'Over 2,5 in controtendenza si gioca a 1.57.