Copa del Rey, quote e pronostico di Gimnastic-Osasuna

Gimnastic-Osasuna, fai il tuo pronostico

Sulla carta ci sta il segno 2, ecco quanto vale

Nel turno precedente il Gimnastic, squadra di terza serie spagnola, ha eliminato il Malaga battendolo 2-1 a Tarragona. I catalani ci riprovano ma stavolta l'ostacolo è più impegnativo perchè l'Osasuna è una delle realtà emergenti della Liga in cui sta lottando per un posto in Europa.

In casa il Gimnastic proverà a colmare il gap confidando in un Osasuna non al top della concentrazione.

Cosa dicono le quote? Probabile il segno 2 al 90', offerto a 1.65, mentre il colpaccio del Gimnastic vale circa 5 volte la posta. Bookie ben più indecisi sul fronte Under/Over 2,5 e Goal/No Goal, per non rischiare troppo ci si può orientare sul Multigol Ospite 1-2 (quindi una o due reti dell'Osasuna) a 1.55.