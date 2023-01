Santa Clara-Braga, il pronostico del match

Il Braga che si presenta a Ponta Delgada per affrontare il Santa Clara è una squadra che in questa prima parte di stagione ha già dimostrato in più occasioni di saper giocare a calcio. I "Bracarenses" nella precedente sfida disputata in campionato hanno battuto in casa il Benfica per 3-0. All'Estádio Municipal de Braga non c'è mai stata partita, al vantaggio di Abel Ruiz dopo solamente due minuti di gioco ha fatto seguito la doppietta firmata da Ricardo Horta.