Scommesse Serie A, la quota della Juve cambia dopo il ko del Napoli

I bianconeri fanno un deciso salto in avanti sia in classifica (-7 dal Napoli capolista) che in lavagna

05 . 01 . 2023 12:05 2 min juvequote

© Getty Images

Juventus a forza sette. I bianconeri infilano la settima perla consecutiva in campionato e si portano a meno 7 dal Napoli capolista, sconfitto dall'Inter nel big match della 16ª giornata di Serie A. La lotta per lo scudetto si infiamma e i bookie hanno aggiornato le quote sul Vincente Serie A. Ecco la situazione. Segui l'algoritmo di Tuttosport su Telegram per consigli e statistiche Vincente Serie A, in lavagna salto avanti dei bianconeri Sempre opportuno ricordare che a inizio stagione il Napoli si giocava campione d'Italia a 15, quindi chi ha fatto un simile investimento alla vigilia del campionato (o giù di lì) può sempre contare su una quota molto interessante. Alla sosta per il Mondiale i bookie bancavano a 1.50 lo scudetto al Napoli, con il Milan prima alternativa a 6.50 poi Juve e Inter a 7.50. Dopo Inter-Napoli la quota assegnata ai partenopei è salita a 1.75, salto in avanti dell'Inter che "ha raggiunto" i cugini a 5.50 e la Juve più vicina, con premio da 6.50 volte la posta. Tutto apertissimo dunque, occhio ai prossimi episodi della saga scudetto. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Pronostico Cremonese-Juve Tutte le news di Scommesse

