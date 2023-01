Chelsea-M.City: Gollo-Predictor indica i 4 possibili risultati esatti

L'abbuffata di Serie A di mercoledì 4 gennaio è un pò come digiunare una settimana e poi ingozzarsi in un'unica cena: forse troppo, tutto insieme e dopo anni di "spezzatino" proposto in varie salse dagli chef delle TV a pagamento.

Gollo ha centrato 7 multigol su 10, 7 pronostici (quota media 2,40) su 10 e 6 risultati esatti su 10 considerando i 4 risultati ritenuti più probabili.

Stasera si gioca un big match in Premier: Chelsea-Manchester City anche se il Chelsea di quest'anno di Big ha soltanto la delusione per un campionato anonimo e una squadra avara di gol e di bel gioco.

Ecco l'elaborazione di Gollo-Predictor: per il Chelsea si attendono 1,19 GOAL mentre per il City siamo a 1,71. Ovviamente non può finire 1,19 a 1,71 e questi due indicatori servono per individuare i 4 risultati esatti più probabili che sono, in ordine di importanza: 1-1 // 1-2 // 0-1 // 0-2.

In 3 dei 4 risultati esatti più probabili, prevale la squadra ospite e solo in un caso con Under 1.5.

