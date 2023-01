Chateauroux-Psg, il pronostico del match

Per le quote il segno 2 allo stadio "Gaston Petit" non sembra in discussione

05 . 01 . 2023 23:02 2 min pronosticochateaurouxpsg

© EPA

Uno dei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia prevede la sfida tra lo Chateauroux, squadra appartenente al campionato di terza divisione francese, e il Psg capolista della Ligue 1. Pensare che lo Chateauroux possa fermare la squadra allenata da Christophe Galtier è pura utopia. Per capire il motivo basta analizzare velocemente i recenti risultati fatti registrare dalla compagine rossoblù in campionato. Lo Chateauroux con 5 gol fatti e 10 subiti ha conquistato soltanto 3 punti nelle precedenti 6 giornate di campionato (3 pareggi e 3 sconfitte). Fai ora i tuoi pronostici! Senza storia, scopri il pronostico Il segno 2 è in lavagna solamente a 1.05. Sulla carta il match è senza storia, per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare a pronosticare il numero di reti che riuscirà a segnare il Psg. L'Over 2,5 Ospite moltiplica la posta per 1.40 mentre la possibiltà che la capolista della Ligue 1 riesca a vincere sia il primo che il secondo tempo è proposta a 1.60. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Tutte le news di Scommesse

