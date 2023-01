Pronostico Fiorentina-Sassuolo, precedenti da Goal

Il 2023 è iniziato senza vittorie per Fiorentina e Sassuolo, di fronte sabato 7 gennaio al Franchi nell'ambito della diciassettesima giornata di Serie A. I viola non sono andati oltre l'1-1 col Monza mentre i neroverdi sono stati battuti dalla Sampdoria per 2-1 (inutile il gol di Berardi su rigore).