Villarreal-Real Madrid, il pronostico: ecco una doppia possibilità

Le quote dicono Goal e Over 2,5 ma...

Il Villarreal cerca punti per l'Europa contro un Real che sta lottando punto a punto contro il Barcellona per contendersi il titolo di re di Spagna.

Un po' di statistiche. Il Villarreal non pareggia da 8 turni di fila e ha collezionato il No Goal in 12 partite su 15. Al contrario, il Real di Ancelotti ha centrato il Goal 12 volte su 15 e non è ancora mai rimasto a secco di gol in questo campionato a differenza del Villarreal che non ha segnato addirittura in 7 circostanze.

Per le quote è all'orizzonte un match da Goal e Over 2,5 ma chissà che il campo non possa smentire una simile previsione. La doppia possibilità "No Goal o Under 2,5" rende circa 1.82 volte la posta.