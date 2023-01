Pronostici Serie A, Milan-Roma: ecco cosa suggerisce Pengwin

Milan-Roma, tutti a caccia dei tre punti

Il posticipo domenicale di Serie A vedrà scendere in campo a San Siro Milan e Roma, big match di questa diciassettesima giornata di campionato. Rossoneri secondi e giallorossi sesti, questi tre punti servono ad entrambe.

Il Milan dopo aver fatto preoccupare molto i propri tifosi nelle tre gare amichevoli disputate dopo la sosta per il Mondiale (tre sconfitte di fila contro Psv, Liverpool e Arsenal nelle quali i rossoneri sono riusciti solamente a segnare due gol) è tornato in campo in bello stile riuscendo a dominare la Salernitana all’Arechi concedendo qualcosa solamente nei minuti finali. Il “Diavolo” dopo aver chiuso la prima frazione di gara sul 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao e Sandro Tonali ha subito il gol della bandiera di Bonazzoli all’83’.

Stefano Pioli non dovrebbe ancora avere a disposizione Ante Rebic e Junior Messias, con l’unico ballottaggio davanti che vedrà sempre coinvolti Brahim Diaz e De Ketelaere. Con un Rafael Leao in formato monstre, Pioli può comunque stare tranquillo.

Al ritorno dopo due mesi di stop la Roma ritrova il suo fresco campione del Mondo Paulo Dybala. L’attaccante argentino impiega solo sei minuti a conquistarsi un rigore trasformato poi da Lorenzo Pellegrini che deciderà la vittoria per 1-0 contro il Bologna.

Il club capitolino però nel corso dell’incontro ha messo di nuovo in evidenza il problema della gestione del pallone, un problema che ha portato la compagine giallorossa a rischiare tantissimo nel finale.

Per questo motivo si può optare per un 1 fisso a favore dei ragazzi allenati da Stefano Pioli. I rossoneri scesi in campo nel corso dell’ultima giornata di campionato sono sembrati superiori a una Roma che appare ancora abbastanza incompleta. Il pronostico per Milan-Roma è segno 1 a quota 1.85.

Monza-Inter, nerazzurri in cerca di continuità

L’Inter di Simone Inzaghi dopo la bella vittoria ottenuta a San Siro contro il Napoli è chiamata a trovare un altro buon risultato nella sfida con il Monza. I brianzoli dopo un avvio difficile hanno fatto vedere a tutti di essere una buonissima squadra, il pareggio fatto registrare in trasferta contro la Fiorentina dimostra che il gruppo può davvero dare fastidio a tutti. L’Inter però se vorrà rientrare nella lotta scudetto non può permettersi di perdere questo match. “2” fisso al novantesimo a 1.55.

Juve-Udinese, rincorsa scudetto per Allegri

La Juventus grazie a una punizione realizzata da Milik nel recupero del secondo tempo è riuscita anche contro la Cremonese a conquistare tre punti fondamentali per la corsa scudetto. La “Vecchia Signora” con l’1-0 fatto registrare allo “Zini” di Cremona ha mantenuto la propria porta inviolata per la settima partita consecutiva. L’Udinese è reduce dall’1-1 ottenuto in casa contro l’Empoli ma in questa prima parte di stagione ha già dimostrato di essere un osso duro. Ok il Goal a 1.83.

