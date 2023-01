Pronostico Lazio-Empoli, le statistiche del match in programma all'Olimpico

Allo stadio Olimpico la Lazio allenata da Maurizio Sarri si appresta a ricevere l’ Empoli . I biancocelesti al rientro dalla sosta per i Mondiali sono usciti sconfitti dallo stadio “ Via del Mare ” di Lecce per 2-1, al gol segnato nel primo tempo da Ciro Immobile il club salentino ha risposto nella ripresa con Gabriel Strefezza e Lorenzo Colombo .

Osserva le statistiche di Lazio-Empoli e vinci!

Biancocelesti a caccia di riscatto, scopri il pronostico

Per una Lazio che non vince in campionato dalla 14ª giornata scatta quindi l’operazione riscatto. L’Empoli con soli 6 gol realizzati in 8 trasferte non sembra avere le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia biancoceleste.

Per le quote la Lazio parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.55 mentre il successo da parte dei toscani paga circa 5.70. Curiosità: Immobile e compagni nelle precedenti tre gare disputate allo stadio Olimpico non hanno mai segnato più di un gol, l’Over 1,5 Casa in controtendenza moltiplica la posta per 1.55.