Scommesse Serie A, i consigli per Sampdoria-Napoli

Sembravano inarrestabili ma invece al riento in campo dopo la sosta per i Mondiali i giocatori del Napoli hanno subito la prima sconfitta in campionato. Nel midweek la squadra allenata da Luciano Spalletti ha perso per 1-0 (gol di Dzeko ) contro l’ Inter . I partenopei ora vantano “solo” cinque lunghezze di vantaggio sul Milan secondo.

Match sulla carta senza storia

La capolista del campionato italiano ora si appresta a disputare la seconda trasferta di fila, a Marassi contro una Sampdoria reduce dalla vittoria esterna ottenuta sul campo del Sassuolo (2-1). I blucerchiati ora proveranno a concedere il “bis” davanti ai propri tifosi. Impresa ardua, il Napoli in trasferta con ben 16 reti all’attivo (due gol di media realizzati a partita) è riuscito a conquistare l’intera posta in palio in 6 occasioni.

Il ruolino di marcia interno della Sampdoria invece recita: nessuna vittoria, due pareggi e ben 6 sconfitte, Gabbiadini e compagni in casa con solamente due gol realizzati vantano, insieme alla Cremonese, il peggior attacco interno della Serie A.

Per le quote non sembrano esserci molti dubbi, il successo del Napoli in lavagna a 1.40 non dovrebbe tradire le attese (l’1 al triplice fischio paga oltre sette volte la posta). Il club partenopeo in campionato “ritarda” il segno X da 12 gare consecutive quindi per evitare sorprese sembra prudente provare la “combo” che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-4.