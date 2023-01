Pronostici FA Cup, l'Oxford cerca l'impresa contro l'Arsenal

L' Arsenal non vuole essere la vittima di un " giant killing ", l' Oxford sogna la grande impresa. Il match che chiude l'abbuffata di FA Cup (terzo turno) si gioca lunedì 9 gennaio (ore 21) al Kassam Stadium di Oxford. Non c'è appello, chi vince approda al turno successivo.

Arsenal, Giant killing? No grazie

L'Arsenal capolista in Premier League non vuole dire addio prematuramente alla prestigiosa competizione dopo aver già salutato la Coppa di Lega perdendo col Brighton di De Zerbi. L'Oxford è squadra di (doppia) categoria inferiore e oltretutto è in una situazione anonima di classifica in League One.

Per i Gunners si tratta del debutto stagionale in FA Cup mentre l'Oxford si è "scaldato" battendo Woking (2-1) ed Exeter (4-1) nei due turni precedenti.

Che le quote sorridano alla squadra di Arteta è logico e fin troppo evidente, come evidente è il divario tecnico tra le due compagini. Il segno 2 vale circa 1.15, chi ragiona sul segno 1 insegue una sorpresa proposta intorno al 14/15.

Difficile immaginare un Arsenal a secco di reti, l'Oxford non vorrà lasciarsi scappare l'occasione di far parlare di sè fosse anche per un solo gol segnato.

Il pronostico? Almeno una rete per parte al 90' è un'opzione al doppio della posta.