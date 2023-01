Caen-Bordeuax, il pronostico del match

Il programma della 18ª giornata di Ligue 2 prevede il confronto tra il Caen e il Bordeaux . I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo aver pareggiato per 1-1 sul campo del St. Etienne mentre i " Girondini " nell'ultima partita disputata in campionato hanno battuto il Sochaux in casa per 2-1.

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita equilibrata, scopri il pronostico

Per le quote il divario che c'è in classifica tra le due squadre in campo (il Bordeaux vanta ben 7 punti in più del Caen) conterà poco o nulla in questo incontro. La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è offerto mediamente a 2.45 mentre il successo del Bordeaux moltiplica la posta per circa 3.10.

Il Caen con 12 gol all'attivo e soltanto 4 al passivo ha perso solamente una delle prime otto gare disputate in campionato al "Michel d'Ornano". I "Girondini" invece in trasferta viaggiano a una media di 0,87 reti subite a partita. Può starci il Multigol Casa 1-2 al 90'.