Quarti di Carabao Cup, il pronostico di Man United-Charlton

Manchester Utd-Charlton, fai il tuo pronostico

United favorito ma occhio, se si va ai rigori...

Tra Premier League e coppe nazionali il Man United è reduce da sette vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta nel terzo turno di FA Cup venerdì scorso all'Old Trafford contro l'Everton, battuto 3-1. Altro segnale forte della squadra di Ten Hag, decisa a fare bene su più fronti, Premier League in testa dove Rashford e compagni sono più che mai in corsa per un posto in Champions.

Il Charlton ha superato quattro turni nella competizione, tre dei quali ai calci di rigore con la vittima più illustre rappresentata dal Brighton di De Zerbi negli ottavi. Adesso però sarà durissima e le quote concedono poche chances agli Addicks.

Nei due turni precedenti di FA Cup lo United ha battuto con due reti di scarto sia l'Aston Villa (4-2) che il Burnley (2-0). Probabile che possa ripetersi anche contro una formazione di categoria inferiore.

Il pronostico per Man United-Charlton è 1 handicap.