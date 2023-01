Coppa Italia, ottavi di finale: il pronostico di Fiorentina-Samp

Fiorentina-Sampdoria, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

I consigli per le scommesse

La Sampdoria vista di recente sembra aver cambiato mentalità e gioca con maggiore convinzione e spregiudicatezza. Se anche in questo match dovesse ripetere le convincenti prove di campionato (vittoria a Sassuolo e ko a Marassi contro il Napoli restando a lungo in partita seppur con un uomo in meno) allora il compito della Fiorentina (agevole sulla carta se si guarda alle quote) potrebbe risultare più complicato del previsto.

I viola dalla ripresa del campionato hanno giocato due volte al Franchi pareggiando con il Monza e battendo (anche loro) il Sassuolo. Per conquistare un posto nei quarti di finale di questa Coppa Italia bisogna vincere e per farlo è necessario segnare.

L’esito “Goal” potrebbe rappresentare la soluzione più adatta al… problema.