Pronostico Roma-Genoa, Abraham e compagni favoriti

Roma-Genoa, fai il tuo pronostico

Una porta per l'Europa

Il dovrebbe è però d’obbligo perché l’undici ligure, al momento, occupa la terza posizione nella classifica del campionato cadetto e viene da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio). In Coppa Italia il Genoa ha esordito superando il Benevento per 3-2 e ha poi concesso il bis (1-0) contro la Spal.

Per la Roma la ripartenza del campionato dopo la sosta per i Mondiali ha coinciso con la vittoria sul Bologna (1-0) più, soltanto qualche giorno fa, il rocambolesco pareggio a San Siro contro il Milan (2-0 per i rossoneri e nessun tiro in porta dei giallorossi all’87, 2-2 il risultato finale con due reti realizzate su calcio d’angolo la prima e a seguito di un calcio di punizione la seconda).

La Coppa Italia rappresenta un’altra porta per l’Europa e la Roma non vorrà farsi sfuggire l’occasione per restare in corsa anche in questa manifestazione.

Pronostico e quote, inevitabilmente, sono a favore di Abraham e compagni.