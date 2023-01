Scommesse Supercoppa di Spagna, il Betis sfida il Barcellona

La seconda finalista della Supercoppa di Spagna verrà fuori dalla sfida che mette di fronte Betis e Barcellona, un match che in campionato ancora non si è disputato e che era previsto proprio all’interno della 17ª giornata. Una gara, quella della Liga, che di conseguenza non sarà giocata perché, a prescindere da chi riuscirà a qualificarsi, l’ultimo atto della Supercoppa di Spagna è previsto per domenica 15 gennaio.