Pronostico Celta-Villarreal, ecco una doppia possibilità

Un Celta ai piedi di un totem, Iago Aspas, contro il solido collettivo del Villarreal. L'anticipo della diciassettesima giornata di Liga va in scena al Balaidos dove i galiziani cercano continuità, in ottica salvezza, dopo il blitz in casa dell'Elche. Il Sottomarino Giallo invece vuole i tre punti per provare l'ebbrezza dell'orbita Champions.

Celta-Villarreal, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Parola ai numeri. Il Celta è tornato a vincere in Liga dopo otto giornate di digiuno (5 ko e 3 pareggi) ma l'avversario era il modesto Elche, di tutt'altra consistenza rispetto al Villarreal. Il Sottomarino Giallo viene da tre vittorie di misura contro Espanyol, Valencia e Real Madrid e sente profumo di Champions.

Interessanti le statistiche di entrambe le squadre. Il Celta in otto delle ultime dieci di Liga ha realizzato un gol esatto e dalla quarta di campionato non segna almeno due reti in un incontro.

Il Villarreal non pareggia da nove turni come nove sono anche i No Goal collezionati nelle nove trasferte disputate: en plein.

Quote alla mano è un incontro dall'esito tutto sommato aperto, il pronostico può prevedere una doppia possibilità: X primo tempo o X finale.