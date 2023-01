Cremonese-Monza, le statistiche e il pronostico del match

Le prime 17 giornate di Serie A sono andate in archivio e la neopromossa Cremonese non è ancora mai riuscita a vincere un incontro. La classifica parla chiaro: la squadra grigiorossa, ultima con soli 7 punti conquistati, si trova a meno 8 dalla zona salvezza.

Al "Giovanni Zini" questo fine settimana si presenta un Monza che la scorsa settimana è stato capace di fermare in casa l'Inter sul 2-2. Matteo Pessina e compagni però in trasferta sono riusciti a totalizzare soltanto 5 dei 18 punti totali.

Fai ora i tuoi pronostici!

Monza favorito ma... scopri il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia equilibrata, il segno 1 paga circa 2.85 mentre il successo del Monza moltiplica la posta mediamente per 2.50. La Cremonese in casa farà di tutto per regalare la prima vera gioia ai propri tifosi, il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.55.