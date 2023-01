Lecce-Milan, le quote pendono dalla parte dei rossoneri

Prima il pareggio con la Roma in campionato poi l'eliminazione in Coppa Italia contro il Torino , per il Milan questa dal punto di vista dei risultati sportivi non è stata di certo una settimana da incorniciare. Il " Diavolo " ora proverà a riscattarsi sul campo di un Lecce che non ha mai perso nelle precedenti cinque giornate di Serie A .

Fai ora i tuoi pronostici!

Missione riscatto per il "Diavolo", scopri il pronostico

Analizzando le statistiche di questo incontro si nota subito che la compagine giallorossa non ha ancora mai fatto registrare l'Over 3,5 in campionato. Il Lecce però al "Via del Mare" con 9 reti all'attivo e altrettante al passivo ha centrato l'esito Goal in 7 occasioni su 8.

Le quote pendono tutte dalla parte del Milan, il segno 2 (i rossoneri lontano dai lidi amici hanno perso solamente una partita su otto) è in lavagna mediamente a 1.60. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-4.