Clicca e copia le giocate di oggi di Gollo-Predictor

Anche ieri, Gollo prende l'1-1 di Celta Vigo-Villareal, lo 0-0 del Portimonense in casa e il 2-1 dell'Aston Villa sul Leeds anche se, per dirla tutta, arriva a pronosticare il 2-1 del Napoli ma non il 5 a 1.

Oggi Gollo analizza oltre 25 match tra i più importanti nel palinsesto fun del gioco con 40.000€ di Montepremi.

Iscriviti al Gruppo Telegram per conoscere in anteprima i pronostici e per ricevere le analisi degli ideatori dell'algoritmo.

Visualizza in tempo reale le Schede dei match sull'App o sul sito.

Clicca qui e poi clicca su "cerca" sull'app o sul sito: potrai "copiare" le giocate fun di Gollo oppure "sfidarlo" e cioè puntare che Gollo sbaglierà e quindi guadagnare crediti se la sua giocata risulterà sbagliata!

Scopri il risultato esatto e il pronostico di Inter-Verona, Cremonese-Monza e Lecce-Monza.

Scopri le quote reali di Brighton-Liverpool ricalcolate dal nostro Gollo.