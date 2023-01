Sassuolo-Lazio, possibile il riscatto dei biancocelesti

Al " Mapei Stadium " scatta l'operazione riscatto della Lazio . La compagine biancoceleste non vince in campionato dalla 14ª giornata, di lì in avanti Ciro Immobile e compagni sono riusciti a conquistare soltanto un punto nelle successive tre partite.

La scorsa settimana la squadra allenata da Maurizio Sarri ha gettato al vento la vittoria contro l'Empoli. La Lazio dopo esser stata in vantaggio di due reti fino ad 7 minuti dal termine ha concluso sul 2-2 il match casalingo contro l'Empoli.

Show in vista al "Mapei Stadium"

Il confronto sul campo del Sassuolo promette spettacolo, la Lazio in trasferta con 13 reti realizzate e 6 subite ha centrato il successo in 4 gare su 8 mentre i neroverdi in casa vantano 12 gol all'attivo e 9 al passivo. Entrambe le squadre possono andare a segno in questo incontro, intriga la "combo" X2 più Over 1,5 al termine del secondo tempo di gioco.