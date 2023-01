Pronostici Serie A, il Torino parte favorito contro lo Spezia

In Serie A il programma della penultima giornata del girone d'andata mette di fronte due squadre che sono non hanno mai perso nelle precedenti quattro giornate di campionato. Il Torino dopo aver vinto per 2-0 in casa contro la Sampdoria non è mai andato oltre l'1-1 nelle successive tre sfide contro Roma , Verona e Salernitana . Anche lo Spezia in queste quattro gare è riuscita a totalizzare sei punti, al pareggio per 1-1 ottenuto contro l' Udinese hanno fatto seguito la vittoria esterna sul campo del Verona (2-1) e altri due pareggi contro Atalanta (2-2) e Lecce (0-0).

Granata favoriti, scopri il pronostico

I granata in classifica vantano ben 8 punti in più dei liguri, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.65 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 2.20.

I numeri fatti registrare dallo Spezia in trasferta non lasciano dormire sonni sereni ai tifosi bianconeri, Nzola e compagni lontano dai lidi amici hanno realizzato soltanto 3 gol in 8 match (peggior attacco esterno del torneo). Il Torino parte favorito e non è escluso che non riesca a conquistare l'intera posta in palio al triplice fischio dell'arbitro.