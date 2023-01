Inter-Verona: i 4 possibili risultati esatti di Gollo-Predictor

Anche oggi Gollo elabora i principali match in palinsesto e propone le sue Schede.

L'indice dei goal attesi non lascia apparentemente scampo agli ospiti nell'incontro Inter-Verona di questa sera: 3,00 a 0,80.

Con una attendibilità di circa il 36% l'incontro dovrebbe terminare con uno dei seguenti 4 risultati esatti: 2-0 // 3-0 // 2-1 // 3-1 e quindi con un Multigoal 2-4.

Gollo stima il segno 1 a 1,23 che invece viene offerto a 1,33 e l'Over 2.5 a 1,37 contro l'offerta media dei bookmaker italiani a 1,59. Altro segno con quote offerte più alte da quelle rivalutate da Gollo è il Goal offerto a 1,97 contro 1,91.

Per il Multigoal Casa e Ospite, Gollo vede 2-3 gol per l'Inter e 0-1 per il Verona.

I pronostici di oggi e i commenti sul Canale Telegram di GOLLO mentre tutte le Schede sull'APP di corrieredellosport.fun