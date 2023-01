Roma-Fiorentina, ecco il pronostico del match dell'Olimpico

Continuità di risultati, è questo quello che sta avendo la Roma di Josè Mourinho nelle ultime settimane. La squadra giallorossa prima della sosta per il Mondiale aveva fatto registrare un doppio 1-1 prima sul campo del Sassuolo e poi in casa contro il Torino , al rientro all'1-0 inflitto al Bologna grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini hanno fatto seguito il 2-2 contro il Milan al Meazza (decisive le reti di Roger Ibanez e Tammy Abraham nel finale di partita) e il successo in Coppa Italia per 1-0 contro il Genoa ( Paulo Dybala al 64' del secondo tempo).

Il programma della 18ª giornata di campionato prevede il confronto tra la Roma e la Fiorentina. Osservando i numeri fatti registrare dalle due squadre in campo in questa prima parte di stagione si nota subito che sia i giallorossi (in casa) che la "Viola" (in trasferta) tendono a centrare spesso l'Under 2,5 al novantesimo.

L'undici allenato da José Mourinho ha terminato ben cinque delle prime otto gare disputate all'Olimpico con esattamente un gol, la Roma con 8 reti all'attivo vanta il quinto peggior attacco interno del torneo.

Capitolo Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano in trasferta (solo 2 vittorie in 8 gare) viaggia a una media di 0,87 gol realizzati a partita.

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 vale doppio mentre il "2" è proposto mediamente a 3.80. Da provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5.