Pronostici Serie B, Genoa-Venezia: Gilardino sfida Vanoli

Genoa-Venezia chiude il ventesimo turno di Serie B . I rossoblù di Gilardino vogliono cercano il quinto risultato utile di fila (tre vittorie e un pareggio) contro i lagunari, reduci dal pareggio ottenuto in rimonta contro il Parma.

Genoa-Venezia, fai il tuo pronostico

Venezia, lo 0-0 non si è ancora visto

Una delle strade più sicure per raggiungere il successo è subire pochi gol. Con Gilardino in sella il Genoa è diventato un bunker, un solo gol al passivo nelle ultime quattro giornate.

Il Venezia, unica squadra rimasta a non aver pareggiato 0-0, al contrario ha incassato "qualche" gol di troppo anche se dei 28 totali subiti solo 11 sono arrivati in trasferta.

Difficile ipotizzare un passo falso del Genoa, che solo una volta in 19 partite ha centrato l'Over 3,5 (3-3 col Parma). Il pronostico per Genoa-Venezia dunque è 1X più Under 3,5.