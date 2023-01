Copa del Rey, ecco il pronostico di Real Sociedad-Maiorca

La Copa del Rey entra nel vivo, alla " Reale Arena " il confronto tra la Real Sociedad e il Maiorca inaugura gli ottavi di finale del torneo. La compagine basca, attuale terza potenza del campionato spagnolo (35 punti conquistati in 17 partite), arriva all'appuntamento con il Maiorca dopo aver eliminato in rapida successione Cazalegas (4-1), Coria (5-0) e Logrones (1-0).

Il Maiorca in questa competizione non ha ancora mai subito gol, l'undici rossonero ha prima battuto l'Autol per 6-0 e poi ha superato con un risultato più contenuto prima il Real Union (1-0) e poi il Pontevedra (2-0).

Le statistiche del match, scopri il pronostico

I numeri fatti registrare dalla Real Sociedad nelle prime 9 gare interne di campionato parlano in maniera molto chiara: Brais Mendez e compagni con 12 reti all'attivo viaggiano a una media di 1,33 gol realizzati a partita.

Il Maiorca in trasferta sembra abbonata all'Under 2,5, con 8 gol segnati e 9 subiti i "Pirati" hanno centrato questo esito di scommessa in 7 match esterni su 8. L'ultimo precedente tra le due squadre è andato in scena alla "Reale Arena" il 19 ottobre scorso ed è terminato con la vittoria della Real Sociedad per 1-0 (il gol decisivo è stato siglato dal centrocampista Mikel Merino al 4° minuto del primo tempo).

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei baschi, il segno 1 è in lavagna a circa 1.70 mentre il "2" è proposto mediamente a 4.80. La prudente "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 moltiplica la posta per 1.45.