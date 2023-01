Pronostico Wolves-Liverpool, replay del terzo turno di FA Cup

Altro che "Reds", è nero anzi nerissimo l'inizio anno del Liverpool. In Premier League Salah e compagni hanno incassato tre sberle da Brentford e Brighton (non City e Arsenal, con tutto il rispetto). In mezzo, il 2-2 ad Anfield in FA Cup contro i Wolves (serataccia di Alisson) che rende necessario il "replay" per stabilire la squadra che potrà andare avanti nella prestigiosa competizione.