Levante-Atletico Madrid, il pronostico e le statistiche del match

I "Granotes" nel turno precedente hanno eliminato in casa il Getafe per 3-2, l'ennesima vittoria fatta registrare dal club rossoblù davanti al proprio pubblico che si è andata a sommare al 2-1 inflitto all'Andorra sempre in Copa del Rey e ai 7 successi interni ottenuti in campionato.

L'Atletico Madrid è senza dubbio una squadra di livello superiore, i "Colchoneros" (quarti nella Liga spagnola) con 13 reti all'attivo e 7 al passivo hanno conquistato 17 punti nelle prime 9 trasferte di campionato. In Copa del Rey invece l'undici di Simeone arriva all'appuntamento dopo aver archiviato la pratica Real Oviedo con un netto 2-0.

Fai ora I tuoi pronostici!

Sulla carta non c'è partita ma...

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell'undici di Madrid. Il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.70 mentre il successo del Levante si gioca a circa 4.50. Il doppio confronto tra le due squadre andato in scena nella Liga della passata stagione ha visto la compagine di Valencia rimanere imbattuta sia all'andata (2-2 in casa) che al ritorno (vittoria per 1-0 al "Metropolitano Stadium"). Un gol dei padroni di casa in questo incontro moltiplica la posta per 1.57.