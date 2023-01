Pronostico Juventus-Monza, quote favorevoli ai bianconeri

L'avventura in Coppa Italia della Juve inizia (senza lo squalificato Allegri in panchina) contro il Monza. All'Allianz Stadium i bianconeri cercano la vittoria per riscattare una doppia delusione: la manita incassata dal Napoli in campionato e lo 0-1 subìto a Monza in Serie A dai ragazzi di Raffaele Palladino.